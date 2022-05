Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà protagonista alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschile in programma a Campobasso dal 7 al 12 giugno. Nella Final Four regionale giocata a Piacenza, dopo aver vinto la semifinale contro la Wimore Energy Gialla Parma al tie break (25-14, 21-25, 25-15, 18-25 e 15-8), in finale è stata sconfitta per 3-0 (17-25, 18-25 e 13-25) dalla Bper Anderlini Blue Modena che in semifinale aveva avuto la meglio sempre per 3-0 (25-15, 25-22 e 25-18) sulla Zinella Vip Bologna.

Entrambe le finaliste della Final Four regionale saranno tra le 28 squadre che dal 7 al 12 giugno a Campobasso di contenderanno il titolo italiano di categoria. L’accesso alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschile è impresa storica per la giovane formazione biancorossa guidata in panchina da Renato Barbon e Massimo Piazzi. “Siamo orgogliosi – ha sottolineato Isabella Cocciolo Amministratore Unico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – del traguardo raggiunto dai nostri ragazzi. Vederli giocare è stata una grande emozione, il nostro obiettivo è puntare sempre di più sul settore giovanile e fare crescere i nostri giovani, partecipare alle Finali Nazionali per questi ragazzi non solo deve essere un motivo di orgoglio personale ma anche una esperienza da ricordare per tanto tempo e un motivo per crescere sempre di più”.

Foto 3 di 3





Al termine della Finale Regionale le premiazioni delle due squadre e l’assegnazione dei premi individuali. Miglior centrale dell’appuntamento è Michele Bertoli di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, mentre come migliore palleggiatore è stato premiato Ludovico Ades, migliore schiacciatore Marco Kaza e MVP della finale Edoardo Bevini tutti della dalla Bper Anderlini Blue Modena. Le premiazioni sono stare effettuate da Isabella Cocciolo, Hristo Zlatanov, DG di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dal team manager Alessandro Fei, che sia in semifinale che finale era seduto in panchina, dal centrale Alessandro Tondo, dal Presidente Fipav Piacenza Cesare Lucca e dal segretario del Comitato Regionale Paolo Mazzoni.

La rosa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 15 seconda classificata nel campionato regionale 2021/22 e finalista alla fase nazionale: Michele Bertoli, Lorenzo Balordi, Francesco Bettoni, Cristian Magagnoli, Emanuele Pernice, Luigi Lancetti, Steven Tejada, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Lorenzo Maffini, Fabio Cusati, Alberto Subacchi (L), Yuri Hulko (L). All. Barbon e Piazzi.