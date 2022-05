Volley, weekend da incorniciare per le squadre della Vap Uyba

Vap Uyba, il resoconto delle gare disputate sabato 30 aprile dalle formazioni impegnate in Serie B2 e Serie C.

SERIE B2

La LTP VAP UYBA supera per 3-2, al termine di una gara bella e combattuta che ha visto una splendida rimonta delle padrone di casa, la VOLLEY STADIUM MODENA. Le giocatrici ospiti partono forte in attacco e si portano subito sul 2-0 sfruttando una fase offensiva sempre incisiva e qualche errore in ricezione delle avversarie. Sembra finita ma nel terzo set, le piacentine, accorciano le distanze grazie a un ottimo servizio e a una fase difensiva ordinata.

La LTP VAP UYBA continua ad attaccare alla ricerca del pareggio e, con una tattica efficace in battuta e con diversi muri in difesa, prima fissa il conto dei parziali sul 2-2 e poi vince la partita al tie-break.

VAP: Gainelli, Marchetti, Sabatelli, Paounov, Clemente, Kraja, Falcetta, Ferrari, Masotti, Camurri, Iacona, Crisafulli (L1), Muller (L2).

All. Mineo-Chiodaroli

VOLLEY STADIUM MODENA: Natali, Sala, Poltronieri, Cecereanu, Moretti, Perani, Cardinali, Galli (L1), Calanca B. (L2), Orlandini, Chelli, Calanca M., Zanni, Raimondi, Bernardoni.

SERIE C

La MPM VAP UYBA si aggiudica, col risultato di 3-1, la gara interna contro ENERGY VOLLEY PARMA. Le piacentine partono male commettendo diversi errori sia in attacco che in difesa e così il primo set lo vincono le ospiti. La reazione delle piacentine non si fa attendere e, a partire del secondo parziale, le ragazze di coach Mineo iniziano la loro rimonta grazie a una tattica basata sul servizio e su un’ottima ricezione portando il match sull’1-1.

Nel terzo e nel quarto set la partita prosegue sulla falsa riga del secondo parziale con la VAP che tiene alto il ritmo di gioco e che, con la battuta, costringe spesso all’errore le avversarie; le parmigiane non riescono a trovare le contromisure e le padrone di casa chiudono il match.

VAP: Carini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Magnabosco (K), Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov.

All. Mineo-Chiodaroli

ENERGY VOLLEY: Antonellis (L2), Colombini, Dondi, Gonnella, Lopresti, Mantelli (L1), Massera, Pignoli, Rigon, Serio, They, Trezzi, Villani, Zeby.

All. Piazza-Misseri