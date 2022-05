‘Zugum cul piasintein’, una serata di giochi dedicata al nostro dialetto

Venerdì 3 giugno – alle ore 21 – presso la sede della Famiglia Piasinteina si terrà “Zugum cul piasintein”, gioco dedicato al nostro vernacolo ideato e realizzato da Fabrizio Solenghi, il quale condurrà la serata coadiuvato dal cantautore Mario Schiavi.

Un divertente gioco di parole dedicato al nostro vernacolo che coinvolgerà il pubblico nell’ indovinare parole di uso comune o dimenticate. Fabrizio Solenghi, poeta ed attore, vincitore più volte del Premio Valente Faustini ed attore della Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina, ha creato questo gioco per la passione che ha per il nostro dialetto, nell’intento di entusiasmare sempre più gli appassionati alla conoscenza del nostro vernacolo. Una serata di divertimento che ha l’intento di far scoprire o riscoprire il dialetto piacentino.

L’ingresso è libero e non occorre prenotarsi.