3V “Al ballottaggio non appoggeremo alcun partito”

Soddisfazione per il risultato elettorale e, in vista del ballottaggio, nessun appoggio o alleanza. Così il partito 3V all’indomani dello scrutinio: “Le elezioni amministrative piacentine – scrivono – si sono concluse con un risultato molto soddisfacente: passiamo infatti da uno 0,4% di consenso raccolto a Piacenza e provincia durante le elezioni regionali del 2020 ad un 1,43% di consenso raccolto nella sola città di Piacenza. Per questo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato, ma anche e soprattutto le decine di attivisti, candidati e non, che tanto si sono spesi prima e durante la campagna elettorale: con loro ci stringiamo nel più caloroso e sincero abbraccio”.

“Da qui, fedeli alla nostra visione e ai nostri principi, vogliamo ripartire continuando sulla strada intrapresa, che ci porterà nei prossimi mesi a concentrarci su due attività principali: monitorare dall’esterno del Palazzo ciò che dentro avviene, ovvero le scelte che la futura giunta farà in ogni campo, e continuare con le attività ed i progetti per e con la gente, moltiplicando i punti di contatto e condivisione in tutta la provincia in previsione delle prossime elezioni politiche nazionali”.

“In vista del ballottaggio – annunciano -, 3V non appoggerà nessun partito, poiché sia la coalizione di centro destra che quella di centro sinistra altro non sono che una rappresentanza sistemica, senza soluzione di continuità, di quei partiti nazionali che negli ultimi due anni hanno portato alla rovina il Paese, macchiandosi di gravi azioni anti-democratiche e liberticide. Attendiamo quindi con curiosità di constatare quali tra quei partiti e movimenti civici che si proclamano per la libertà in ogni sua forma, che si definiscono ‘anti-sistema’, vicini alla piazza e alla gente, avranno il coraggio di appoggiare una delle due coalizioni, tradendo così di fatto lo spirito che ha animato le loro campagne elettorali e, soprattutto, chi li ha sostenuti con il voto”.

“In questa delicatissima fase della vita del nostro Paese – concludono -, ad ogni livello e ad ogni coordinata geografica, solamente con la coerenza, lottando per affermare la libertà e la ricerca della verità, si può pensare di portare un vero e proprio cambiamento, che sia onesto e duraturo, per dare un futuro di speranza e benessere alle prossime generazioni. 3V c’è e continuerà a portare avanti queste istanze con coraggio e determinazione”.