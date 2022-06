Torna al Daturi l’Alley Oop Freestyle Festival dal 17 al 19 giugno

Dopo due lunghi anni di letargo forzato, torna l’Alley Oop Freestyle Festival. L’evento si terrà dal 17 al 19 Giugno presso l’Arena Daturi, con apertura cancelli dalle ore 17. Siamo entusiasti di tornare nel nostro posto del cuore per potare un po’ di vita e colore in centro città – dichiarano gli organizzatori. Avremo tanti djs, ospiti, gare, workshop ed eventi per tutta la durata del Festival, in quanto abbiamo da sempre voluto offrire una proposta interattiva, che coinvolga attivamente la nostra città

Tutte le info sono pubblicate sui canali social di Alley Oop, raggiungibili direttamente sulle piattaforme Instagram e Facebook oppure tramite il sito web www.alleyoopfestival.com