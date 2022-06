Elezioni, gli impegni che Arcigay Piacenza chiede ai candidati sindaco

“In vista delle prossime elezione amministrative, nei giorni scorsi abbiamo sottoposto a tutti/e i/le

candidati/e Sindaco/a un documento politico per punti chiedendo un impegno scritto per la loro

realizzazione nel corso del prossimo mandato”. Lo scrive in una nota Arcigay Piacenza Lambda, una delle principali realtà del territorio piacentino dedita alla promozione delle istanze e della visibilità delle persone LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e le altre identità sessuali) e delle loro famiglie.

“Tale iniziativa ha l’intento di sondare il loro impegno nei confronti della comunità LGBT+ piacentina nella convinzione che ciascuno di noi possa fare tanto per costruire una città più inclusiva, ma anche che le scelte del Comune rimangono determinanti per un cambiamento culturale della società oltre che per un miglioramento della vita quotidiana di molti”. “Tutte le istanze elencate – si legge nel documento – trovano chiaro fondamento nei risultati della ricerca scientifica più accreditata a livello internazionale, per questa ragione il loro perseguimento è direttamente legato al rispetto dei diritti umani, anche se in alcuni casi di recente formulazione. Oggi, venerdì 10 giugno, era il temine ultimo per aderire e abbiamo ricevuto l’assenso del candidato Stefano Cugini e della candidata Katia Tarasconi che ringraziamo”.

Di seguito l’elenco di iniziative per le quali Arcigay Piacenza Lambda ha chiesto un impegno scritto nella realizzazione:

1. Reintegro del comune all’interno della rete anti-discriminazione RE.A.DY (Rete Nazionale delle Regioni e degli enti locali per superare l’omo-bi-lesbo-transfobia);

2. Appoggio e collaborazione da parte del comune nell’organizzazione di eventi in temi di diritti civili, quali Pride, corteo contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia 17 del maggio, T-DOR (Transgender Day Of Remembrance – 20 novembre), Giornata mondiale contro AIDS (1 dicembre);

3. Politiche inclusive verso le famiglie arcobaleno, riconoscimento del figlio/a del partner;

4. Realizzazione di una panchina arcobaleno in luogo pubblico, come segnale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia;

5. Costituzione di un tavolo permanente inter-istituzionale e associativo contro le discriminazioni;

6. Supporto a interventi educativi nelle scuole in materia di educazione all’affettività e alle

differenze di genere;

7. Promozione di percorsi di formazione dei professionisti della salute e dei dipendenti pubblici sui temi dell’approccio alle persone a rischio di discriminazione;

8. Attenzione alle esigenze specifiche delle persone richiedenti asilo per ragioni legate all’identità sessuale;

9. Istituzione di un Registro di Genere che renda possibile l’utilizzo di un nome di elezione nel

rispetto della propria identità di genere. Tale nome sarà utilizzabile sui documenti di competenza del Comune sul modello di quanto recentemente approvato dal Comune di Milano.