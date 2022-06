A Castello apre il nuovo sottopasso ferroviario “Collegamento con il polo logistico”

Il sottopassaggio della stazione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, diventa passante, per garantire un collegamento ciclo-pedonale fra il piazzale esterno della stazione ferroviaria e la zona di città al di là dei binari.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha ultimato la seconda e ultima fase dei lavori di realizzazione del sottopasso nella stazione ferroviaria castellana. Dopo l’apertura – a dicembre 2021 – delle scale di accesso ai binari 2 e 3, è stata oggi la volta della completa apertura alla città “a vantaggio – si legge in una nota stampa – non solo dei viaggiatori, ma anche dei numerosi lavoratori che si recano ogni giorno presso il Polo Logistico a piedi o in bicicletta”. Entro la fine del 2022 sarà attivato anche l’ascensore per il completo abbattimento delle barriere architettoniche.

Il nuovo sottopasso – lungo 150 metri di cui 25 in sotto attraversamento della sede ferroviaria – è stato costruito “fuori opera” e successivamente spinto sotto i binari. Questa tecnica, unita all’utilizzo di sostegni provvisori dell’infrastruttura ferroviaria, ha consentito di ridurre al minimo le interferenze con il traffico ferroviario. L’opera, del valore di oltre 3,5 milioni di euro, è stata finanziata con un contributo di 370 mila euro da parte del Comune.

La realizzazione del sottopasso, frutto di un accordo fra RFI e il Comune di Castel San Giovanni, ha inoltre consentito la già avvenuta chiusura definitiva del passaggio a livello in località Nizzoli, sulla linea ferroviaria Piacenza – Alessandria, grazie anche alla realizzazione d parte dell’amministrazione comunale di una nuova viabilità dedicata al traffico carrabile e agricolo. “La chiusura del passaggio a livello – sottolinea Ferrovie dello Stato – ha avuto effetti positivi sulla circolazione ferroviaria e stradale, in termini di maggiore regolarità e sicurezza.