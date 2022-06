A DonARTE premiati i vincitori dell’edizione 2022 di “Cartelloni”

Si è conclusa nella giornata di giovedì 2 giugno con l’evento “donARTE” la rassegna cARTElloni 2022. Per festeggiare la conclusione di questa seconda edizione della manifestazione, l’Associazione 18-30, il Gruppo Giovani dell’Associazione Piacenza Musei e gli Amici dell’Arte, organizzatori di cARTElloni, hanno scelto di allestire una mostra – mercato, donARTE, a Spazio4.

Si è trattato di un evento dedicato all’arte in tutte le sue forme, dall’illustrazione alla fotografia, un mercato a cielo aperto che ha rappresentato la voglia di tutto lo staff di chiudere la manifestazione con un regalo alla città. I numerosi artisti che, da tutta Italia, hanno risposto alla call per cARTElloni, hanno avuto la possibilità di vendere ed esporre le proprie opere. Si è trattato di una giornata dedicata a grandi e piccoli: lo studio Foglie al Vento ha proposto un laboratorio dedicato a mamme e figli, pensato per la Festa della Mamma, con le due giovani e conosciute illustratrici piacentine, Alessandra Santelli e Giulia Pintus. A seguire l’artista Valentina Dada Villani ha presentato, ad un folto pubblico arrivato per l’occasione, il suo libro “il medaglione del tempo”.

Non solo mercato, ma anche street food già dalla mattina, grazie alla presenza del food truck “La Moretta Gipsy”: il menù che ha proposto Ilaria Buzzi ha spaziato dal semplice panino con i salumi piacentini, alle proposte vegane e senza glutine, tra primi piatti e dolci fatti in casa per una pausa, un pranzo o una merenda tutta da gustare. Non meno importante la presenza di un corner bar “sociale”, quello già apparso all’evento Quarto Mercato di Spazio4.0, che per l’intera giornata ha servito bevande e piccola caffetteria provenienti da realtà cooperative e da realtà di produzione alternativa.

Ma il culmine della manifestazione si è raggiunto nel momento della premiazione, da parte di AVIS, sponsor della manifestazione, dell’opera d’arte giudicata migliore da una giuria di esperti appositamente nominata. Alice Gallosi, questo il nome dell’artista vincitrice, ha realizzato l’opera che meglio incarna la tematica di cARTElloni 2022, il dono. La giovanissima artista piacentina ha interpretato, in una chiave moderna, la tematica della maternità che meglio esprime il tema del dono. Ad Alice è andato il premio di 500€ messo in palio dalle associazioni organizzatrici di cARTElloni. Come migliore artista tra gli artisti è stata premiata Giulia Pintus, giovane illustratrice piacentina che ha preso ispirazione, per la realizzazione della sua opera, da un regalo molto “lento e pensato” ricevuto dalla nonna.

Al termine della premiazione è stato possibile degustare uno splendido aperitivo con gli artisti. Le associazioni organizzatrice hanno anche voluto ringraziare il Comune di Piacenza per aver contribuito, tramite il bando “Giovani Protagonisti”, alla realizzazione di questa seconda edizione di cARTElloni.