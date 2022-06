A Farini è il #iononmenevadoday con la marcia del donatore

Al via la prima edizione dell’ #iononmenevadoday, prima vera e propria iniziativa di comunità nella splendida Valnure organizzata nel contesto dell’oramai noto Comprensorio dell’alta Valnure – TrailValley; per l’occasione infatti molteplici realtà locali (associazioni e attività produttive) si sono messe insieme, per festeggiare convivialmente, all’insegna del motto che intitola l’iniziativa, insieme a tutti coloro che vorranno passare una domenica al fresco delle nostre colline approcciando differenti proposte di attività: da quella ludico-sportiva a quella laboratoriale-creativa con la possibilità di poter acquistare ed assaggiare alcuni prodotti delle produzioni locali. Si tratta di una manifestazione che, nella sua prima edizione, ambisce a diventare un appuntamento ricorrente che possa al fianco di tutte le iniziative che negli ultimi anni il comprensorio ha attivato, continuare l’azione di valorizzazione territoriale e il consolidamento e ampliamento delle relazioni tra coloro che vivono nella valle.

L’iniziativa che durerà tutta la giornata avrà base presso il centro sportivo “le Rossane” di Farini (LA CONTRADA DEL PRIORE) in via Nogent Sur Marne.

Il programma vede l’apertura della manifestazione alle ore 8:00 con la partenza libera della MARCIA DONATORE, (ricordiamo che recentemente Farini è stata indicata quale capitale italiana del volontariato) a passo libero ed adatta a tutti, da esperti marciatori a semplici appassionati di camminate che desiderano stare a contattato con la natura incontaminata; i percorsi disponibili, adeguatamente segnalati sono due (7km – 16km) e fanno parte dei percorsi di Trailvalley (la macina eterna e il capitano viaggiatore).

Durante la mattinata verranno allestiti alcune postazioni per l’esposizioni e l’acquisto) di prodotti tipici e laboratori artigianali creativi aperti a tutti (grandi e piccini) che continueranno fino al tardo pomeriggio assieme alternati ad intrattenimento e giochi per bambini:

• Azienza Roncolo Bosco : illustrazione essicazione erbe aromatiche

• Az. Modolo : piccola lezione su api e produzione miele

• APS Pe’d fer: intreccio cesti in salice

• Marcella Rossi in collaborazione con Agriwoods : macina grano

• Francesca Bersani “Tracce di colore” : laboratorio di disegno su sassi

• Petronilla creazioni : lavoro uncinetto pupazzi amigurumi, crochet scialli borse, segnalibri, scarpine.

• Maria Rebastri : Aquarelli

Per tutta la giornata saranno attivi stand gastronomici che cucineranno piatti tipici locali.

Si ringraziano tutti coloro che si sono dati da fare per supportare questa iniziativa con l’auspicio che possa nel tempo crescere sempre più:

Avis Farini – Aps Comprensorio alta Val Nure – Aps I barbari di Pradovera – Aics di Piacenza – Magnifica Università di Valnure soc. coop. sociale – Comunità Valnure coop sociale – Trattoria il piccolo ristorante – Croce Rossa Sez. di Farini – Comune di Farini.