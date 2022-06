A Monticelli record di astenuti, a Carpaneto “tiene” la partecipazione

Se pensavamo che nel 2017 si fosse raggiunto il minimo della partecipazione al voto locale, ci sbagliavamo. Le comunali di domenica 12 giugno hanno confermato la tendenza alla disaffezione dalle urne dell’elettorato piacentino.

Nel capoluogo, Piacenza, ha partecipato solo il 53,21 per cento degli aventi diritto, una quota di elettori ancora più esigua rispetto a 5 anni fa, quando si recò ai seggi il 56,39. Significa – per ribaltare i numeri – che il 46,79 per cento degli aventi diritto ha deciso di non decidere sul proprio sindaco. Un dato sconfortante, nonostante una campagna elettorale mediamente partecipata e un’offerta politica quanto meno variegata.

Ad un trend generalizzato, fa eccezione Carpaneto Piacentino, il comune al voto che fa registrare la contrazione minore di partecipazione ai seggi: qui ha votato il 59,53 per cento, solo uno per cento in meno tondo sul 2017. Probabilmente hanno inciso la presenza di tre liste e una campagna piuttosto vivace.

Negli altri comuni al voto, il record di astensione spetta a Monticelli d’Ongina, dove ha partecipato al voto il 52,11 % degli aventi diritto contro il 58,6 % di cinque anni fa. Poco meno della metà degli elettori si è tenuta distante dalle urne.

Affluenza definitiva a Villanova pari al 58,9 %, in netto calo rispetto al 67,6 del 2017, tuttavia è il comune dove gli elettori hanno disertato meno i seggi. Per finire il dato di Bettola con il 57,38 % di affluenza contro il 61,68 di cinque anni fa.