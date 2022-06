“A Pianello un polo formativo per l’archeologia e un paese più verde”

C’è anche Pianello Val Tidone, insieme a Vernasca, tra i borghi destinatari dei fondi del Pnrr assegnati dal Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento. Al comune della Val Tidone arriveranno 1 milione 598mila e 700 euro da utilizzare in un progetto articolato che prevede varie azioni. “Abbiamo voluto puntare sulle nostre peculiarità culturali – spiega il sindaco Gianpaolo Fornasari – che ruotano attorno al teatro e al museo. Il progetto è composto da otto moduli, prevediamo di abbellire il nostro paese con più verde, attraverso interventi nelle aree giardino all’ingresso, nella zona del teatro, in piazza Madonna, di rifare le strade del centro con materiali più nobili, e di puntare sul potenziamento del museo con la raccolta dei reperti romani ed etruschi del nostro territorio”.

“Attualmente nei pressi del cimitero – fa notare – c’è un’area di scavo che potremo valorizzare, ma il nostro obiettivo è ancora più ambizioso, quello di creare una scuola per nuovi archeologi anche sulla base di queste realtà”. Il sindaco non nasconde la sua soddisfazione per l’arrivo di importanti risorse che potranno rilanciare il paese nel cuore della Val Tidone: “E’ un riconoscimento alla validità del nostro progetto che abbiamo presentato da soli, concorrendo insieme a tanti altri. Il fatto che sia stato premiato e finanziato è un bell’esempio di meritocrazia e un segnale di fiducia nel futuro. Con questi investimenti che partiranno a breve faremo Pianello ancora più attrattativa”.