A Riccione la Teco Cortemaggiore festeggia tre titoli italiani con Barani e Roncallo

Grande risultato per la Teco Cortemaggiore di tennistavolo che festeggia la conquista di tre titoli italiani grazie ad Arianna Barani e Valentina Roncallo.

Agli Italiani Assoluti di seconda categoria a Rimini il club magiostrino ha fatto il pieno di successi: nella gara di singolare la vittoria è andata a Roncallo che ha superato in finale per 3-1 proprio la compagna di squadra Barani; Valentina ha conquistato anche il titolo nel doppio in coppia con Jamila Laurenti, a sua volta ex Cortemaggiore, mentre Arianna ha festeggiato la vittoria nel doppio misto insieme ad Alessandro Baciocchi (Castelgoffredo).

“Dopo tanta sfortuna un finale di stagione davvero importante – sottolinea la società – che porta il medagliere del club a quota 29 titoli italiani, nelle prime tre posizioni a livello nazionale. Ai tre ori e un argento ottenuti a Riccione si aggiunge poi il bronzo di Pietro Calarco nel doppio misto di quarta categoria”.