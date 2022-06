A Rottofreno scontro tra un’auto e una gru

Frontale a Rottofreno tra un’auto e un’autogru: nessun ferito. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito nell’incidente avvenuto poco prima delle 7 di venerdì 17 giugno a Rottofreno. L’automobilista, diretto verso Piacenza, si è scontrato frontalmente un’autogru. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e i vigili del fuoco (con una squadra e la loro autogru). Per i rilievi di legge e per regolare la viabilità sono intervenuti i carabinieri.