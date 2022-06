A spasso tra i viticoltori piacentini: tappa alle Cantine Campana di Carpaneto

Dalla collaborazione tra PiacenzaSera e Fisar Piacenza, associazione di sommelier, nasce la rubrica settimanale “A spasso tra i viticoltori piacentini”. Un gruppo affiatato di sommelier vi accompagnerà, ogni settimana, in un viaggio itinerante attraverso i vigneti delle quattro incantevoli vallate piacentine, alla scoperta e alla riscoperta di tante meravigliose realtà vitivinicole della nostra terra.

Ed è così che in un sabato qualunque ci ritroviamo in Val d’Arda con i suoi borghi ed i suoi fossili a bussare alla porta di Cantine Campana a Carpaneto. Ci sorride Patrizio che, nel mostrarci dove avvengono le sue fatiche, si commuove menzionando suo padre Giò Maria Dante, proveniente dalla Val Camonica e pastore di professione. Sarà lui, che durante il ballo di S. Lucia a Montechino, chiederà la mano ad una giovane ragazza… iniziando una storia che lo porterà per sempre sui colli piacentini. Oggi il protagonista è suo figlio Patrizio Campana, che ha fatto tesoro della saggezza di famiglia e si adopera, insieme al fidato Cristian, per dare lustro e longevità a questa cantina nata nel 1972.

Patrizio dispone di un laboratorio d’analisi e produce circa un milione di bottiglie, alleva in proprio parte delle uve nell’Azienda agricola “La Ciocca”, mentre per le restanti si affida ad agricoltori locali. Avvincente il logo, che ritrae il campanaccio dei buoi e che rievoca affezione con il nome della Cantina. Proseguiamo l’incontro nella raffinata enoteca, dove fanno mostra di sé le linee proposte: La Ciocca, Tradizione, i Nobili e Nato Bio, prodotta in certificazione biologica. Proprio su quest’ultima Patrizio si sofferma e ci delizia con la Barbera 2020, da uve provenienti da un vigneto di 50 anni a Vigolo Marchese. Colpisce la bottiglia nera di vetro opacizzato, che va a rievocare la polvere delle cantine e la coccinella che appare disegnata in etichetta. Il tappo, che rimane appena fuori dalla bottiglia, ci riporta a quando si imbottigliava a mano. Nel calice guadagna prontamente intensità, vira ad un rosso cardinale ed ha il pregio di esibire eleganti aromi di spezie che ci riportano indietro nel tempo.

Arriva la Malvasia ferma 2020 de La Ciocca, con un musicale corredo aromatico, vino versatile che esprime la sua struttura con note balsamiche a tratti agrumate e chiude con una brillante salinità.

Salutiamo Patrizio per l’accoglienza con le consuete curiosità:

Vino preferito: Gewürztraminer dell’Alto Adige

Vino piacentino preferito: “La Barbona” Gutturnio Superiore – Il Poggiarello

Piatto preferito: Stracotto d’asina

Lara Basso e Vittorio Sozzi – Sommelier Fisar Piacenza

CANTINE CAMPANA

Circa 1.000.000 bottiglie

Via Madonna della Quercia, 116

29013 Ciriano di Carpaneto Piacentino (PC)

www.cantinecampana.it / Tel: 0523 859448