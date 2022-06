A Travo il memorial Lizzori e una Una partita per la vita

Torna anche quest’anno, per la sesta edizione, il memorial Michele Lizzori Una partita per la vita, organizzato da Aido Rivergaro insieme ad Avis e Admo e dalla Nazionale italiana calcio trapiantati. L’appuntamento è per il 25 e 26 giugno a Travo. Sabato, dalle 21, nella piazza antistante la scuola materna Anguissola, è in programma la presentazione delle squadre. Si sfideranno la Nazionale italiana calcio trapiantati, la Pubblica Assistenza Valtrebbia e la FC Niviano. La serata prosegue con un incontro condotto dalla giornalista Elisa Malacalza. Intervengono Gabriella Sangiorgi, direttore del Centro riferimento trapianti dell’Emilia Romagna; Massimo Nolli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Piacenza; Daniele Vallisa, direttore Ematologia e Centro Trapianti dell’ospedale di Piacenza; Angela Rossi, direttore di Biologia dei trapianti dell’ospedale di Piacenza; Francesco Lauri, coordinatore locale per gli espianti d’organo e Roberto Mares, presidente dell’Aido di Piacenza.

La partita per la vita è in calendario per domenica 26 giugno, alle 10, al campo sportivo di Travo. Il calcio d’inizio sarà a cura di Filippo Celaschi, direttore amministrativo dell’Ausl di Piacenza. L’evento è patrocinato dal Comune di Travo e dall’Azienda Usl di Piacenza.