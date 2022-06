Accoltellato in via Don Minzoni, 30enne in gravi condizioni

Accoltellamento nella tarda serata di domenica 12 giugno tra via Don Minzoni e via Lanza a Piacenza. Un uomo è stato trovato riverso a terra ferito da un’arma da taglio, si tratta di un trentenne di nazionalità straniera che avrebbe ricevuto un colpo in pieno torace che gli ha procurato una profonda ferita.

Subito dopo il fatto, i carabinieri del radiomobile avrebbero fermato una donna, la sua posizione è al vaglio. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e dall’ambulanza della Croce Bianca. L’uomo, condotto d’urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini per appurare i contorni dell’episodio sono in corso. Non è chiaro se l’aggressione si sia svolta in strada o in un’abitazione della zona, così come sono da accertare le motivazioni del gesto violento.