Accordo di collaborazione tra la polizia locale di Sarmato e Borgonovo

ACCORDO POLIZIA LOCALE SARMATO E BORGONOVO VAL TIDONE – Le Amministrazioni Comunali di Sarmato e Borgonovo Val Tidone hanno sottoscritto un accordo per una collaborazione tra la Polizia Locale dei due paesi.

La convenzione firmata nelle scorse settimane prevede un periodo di formazione per il nuovo agente di Polizia di Sarmato, Simone Bernizzoni, assunto recentemente, che sarà affiancato dagli agenti di Borgonovo fino alla fine dell’anno.

“Crediamo fortemente nell’importanza di aprirsi e collaborare con i territori limitrofi” spiega la sindaca di Sarmato Ferrari “Questa convenzione va proprio in questa direzione: sarà garantita formazione al nuovo agente e anche un presidio più completo sul territorio, presto infatti vedrete gli agenti di Borgonovo qui a Sarmato”

“Naturalmente Bernizzoni sarà presente anche nel Comune di Borgonovo, con un reciproco scambio e nell’ottica di un potenziamento del servizio di Polizia Locale su entrambi i territori” specifica Monica Patelli, sindaca di Borgonovo.

Nel giorni scorsi presso il municipio di Sarmato è stato organizzato il servizio, alla presenza delle due sindache, del Comandante della Polizia di Borgonovo Riccardo Marchesi e del Responsabile del servizio di Sarmato, Ing. Gallonelli, al fine di strutturare la collaborazione in modo che sia efficace e operativa già dalle prossime settimane.

Una notizia attesa dai sarmatesi che arriva dopo le difficoltà nel trovare personale disposto a prestare servizio nel piccolo comune: a Sarmato infatti è da molti anni presente un solo agente e anche per questo l’attuale amministrazione ha scelto di attivare questa collaborazione affinché ci sia maggiore attenzione al territorio e venga garantito un servizio efficiente.

“Dopo la convenzione con il Comune di Piacenza che aveva portato al nostro paese la presenza attiva dell’Ispettore Capo Rampoldi lo scorso anno e il lavoro di riqualificazione e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, questa collaborazione con il Comune di Borgonovo Val Tidone è un ulteriore passo avanti nella realizzazione del piano di sicurezza integrato che abbiamo proposto a inizio mandato” conclude la Sindaca Ferrari.