Agatha, lungo il sentiero del Tidone la prima camminata nel piacentino

L’associazione “Agatha in cammino”, che si occupa di benessere per persone con trascorsi oncologici e non solo, ha promosso il primo evento sul territorio piacentino. Con la collaborazione di Sara Botteri, guida escursionistica AIGAE e sotto il patrocinio del comune Alta Val Tidone, si è tenuto un cammino in compagnia lungo il sentiero del Tidone, per complessivi 300 metri di dislivello. I partecipanti hanno attraversato il borgo di Caminata e, passando per Torre Gandini, sono tornate a Nibbiano dove era pronta ad accoglierli, per il ristoro finale dopo tre ore di cammino, il food truck di “La Moretta Gipsy”.

“Abbiamo trascorso tre ore di risate, chiacchiere, salite impegnative, parole trattenute per l’affanno, meraviglia e stupore per l’ampiezza del paesaggio, delineato dai campi di grano – spiega Daria Orfeo di Agatha in cammino -. Dopo aver concluso con immensa soddisfazione la camminata, abbiamo condiviso una riflessione sulle emozioni che la giornata ci ha suscitato e in piazza, nonostante pioggia e vento, abbiamo cenato insieme. Grazie a Sara che ha saputo trovare un percorso alla nostra portata, con qualche difficoltà, che, se avessimo saputo, non avremmo mai percorso invece le abbiamo attraversate e superate. Un ringraziamento a Ilaria della Trattoria La Moretta, perché nonostante gli imprevisti ha mantenuto i nervi saldi, al Comune di Alta Val Tidone per il patrocinio e a Manuel, Federico e Bianca per l’aiuto”.

Per chi volesse ricevere ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al contatto segreteria@agathaincammino-ODV.org. Per info: www.agathaincammino-odv.org