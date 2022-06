Ai regionali tennistavolo il giovanissimo Caleffi mette tutti in fila

TENNISTAVOLO CAMPIONATI REGIONALI – A CORTEMAGGIORE IL GIOVANISISMO CALEFFI NICOLA METTE TUTTI IN FILA . A Sermide Calarco Pietro vince il titolo dei quarta categoria

Un fine settimana intenso per il tennistavolo, si giocavano infatti i titoli regionali di 6°, 5°, 4°, 3° categoria: le sedi delle gare a Cortemaggiore e Sermide. Nel comune magiostrino le gare di 6° e 5° categoria, mentre a Sermide si sono disputati i titoli di 4° e 3° categoria.

Due giornate intense di gare per una manifestazione riuscitissima a Cortemaggiore, guidata dall’Arbitro Vitale Carmine (Aeronautica Militare ).

Ecco i risultati dei titoli 2022 in palio, alle premiazioni hanno presenziato il sindaco Merli Luigi il vice sindaco Rancan Stefano e l’assessore allo sport Rubini Eleonora.

DOPPIO MASCHILE DI 6° CATEGORIA

1 GALLINGANI GABRIELE TT CASTENASO ( BO )

2 RETTINGHIERI LORENZO TT VILLA D’ORO ( MO )

3 MONTERVERDI DYLAN TECO CORTEMAGGIORE

3 BERGMAN FELIX TT MAIOR ( BO )

SINGOLO MASCHILE 6 ° CATEGORIA

1SERNESI GILBERTO – TEDESCHI LEONARDO TT S.POLO DI TORRILE

2 BANDINI LUCA – RETTINGHIERI LORENZO TT MODENA

3 FURLOTTI CRISTIAN – CHIELLINO EUGENIO TT AUDAX RE

3 DI DIO GIUSEPPE – GIULIANI SERGIO TT RENO CENTESE

DOPPIO MASCHILE 5° CATEGORIA

1 CALEFFI NICOLA –NOTARI GIAN LUCA METALPARMA

2 MELILLI FRANCESCO – BRAGADINI ANDREA TECO CORTEMAGGIORE

3 VECCHIO JURY –MAZZONE MAURO TT POVIGLIO RE

3 GUALDI ANDREA-VITIELLO PASQUALE TT CARPI MO

SINGOLO MASCHILE 5° CATEGORIA

1 CALEFFI NICOLA METALPARMA

2 ZAMBELLI ENRCIO TT CASALGRANDE RE

3 VITIELLO PASQUALE TT CARPI

3 BRIGHETTI ANTONINO METALPARMA

SINGOLO FEMMINILE 5° CATEGORIA

1 BIANCHETTI LUCIA S.POLO DI TORRILE

2 ZEDDA MICHELA S POLO DI TORRILE

3 HU GIOVANNA TECO CORTEMAGGIORE

3 HU JESSICA TECO CORTEMAGGIORE

SERMIDE

Mentre in terra piacentina is giocavano i titoli di 5° categoria in contemporanea a Sermide si giocava per i titoli di 4° categoria dove Calarco Pietro, 15 anni si è laureato campione regionale nel singolo maschile.

RISULTATI

SINGOLO 4° CATEGORIA

1 CALARCO PIETRO TECO CORTEMAGGIORE

2 CORNIANI FILIPPO POVIGLIO

3 ARMANI LORENZO TECO CORTEMAGGIORE

3 BIGI MARCO REGGIO EMILIA

DOPPIO 4° CATEGORIA

1 FAVA DARIO-CALEFFI TIZIANO METALPARMA

2 GHIZZONI BISGAL-PIVETTI MARCO AUDAX RE

3 SCHIAVON MARCO TESTONI ANDREA TT SERMIDE

3 ARMANI LORENZO – BARONI DYLAN TECO CORTEMAGGIORE