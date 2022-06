Al centro della difesa del Fiorenzuola arriva Bondioli dal Legnago

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Bondioli fino al 30 giugno 2024. Bondioli, difensore centrale classe 1997 di 184 cm nato a Brescia, nell’ultima stagione ha disputato 29 partite con la maglia della Legnago Salus in Serie C Girone A, mettendo a segno una rete contro il Seregno.

Cresciuto nei settori giovanili di Brescia ed Inter, per lui in carriera si contano già 88 presenze in Serie C tra Legnago, Maceratese e Santarcangelo. Andrea Bondioli sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo di luglio.