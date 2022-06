“Al lavoro per dare a Piacenza le risposte che l’amministrazione Barbieri non è riuscita a dare”

“Sinceramente non mi aspettavo questa vittoria, frutto di un grande lavoro di Katia e della sua squadra”. E’ il commento a caldo di Roberto Colla, per 15 anni consigliere comunale a Piacenza. In questa tornata elettorale più che quello di arbitro (sua grande passione) si è ritagliato il ruolo di ‘allenatore’ della lista civica di Katia Tarasconi.

“Grazie Piacenza e grazie ai piacentini che hanno capito che il lavoro e la proposta di Katia sono vincenti, è una proposta che non va solo al cuore, va molto oltre al cuore, ma è – sottolinea – una proposta di contenuto. Già da oggi (27 giugno, ndr) Katia sarà impegnata a comporre la squadra di governo, siamo molto contenti sicuramente non si credeva all’inizio di arrivare a un risultato simile. Ora mettiamoci sotto perché Piacenza chiede tante risposte che l’amministrazione precedente, come ha dimostrato il risultato dello spoglio, non è riuscita a dare”.

Cos’è risultato vincente in questa campagna elettorale? “Per me la differenza l’ha fatta il civismo. La lista civica che è riuscita a fare quel qualcosa in più. Ho detto ai componenti della lista civica «Se teniamo noi, Katia vince. Ed è andata così»”.