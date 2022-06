Alessandro Fei è il nuovo direttore sportivo della Gas Sales Bluenergy

Alessandro Fei, da due anni Team Manager di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è il nuovo Direttore Sportivo della formazione biancorossa. Dopo un passato da atleta e due anni in cui ha ricoperto il ruolo di Team Manager nella Società in cui ha chiuso la carriera da giocatore, Alessandro Fei si tuffa ora nella nuova avventura.

“Alessandro – dice Elisabetta Curti presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – è un personaggio dal grande carisma, è stato il nostro capitano in campo sposando da subito il nostro progetto e dopo essersi fatto apprezzare per due anni come Team Manager siamo sicuri che saprà farsi apprezzare nel nuovo ruolo che è stato deciso di affidargli. È una grande persona e siamo felici che sia con noi”.

Venticinque stagioni da giocatore di cui 24 nella massima serie, 721 incontri disputati e 9719 punti messi a segno per il bomber più prolifico di sempre del campionato maschile italiano, “Fox” Fei dopo aver deciso di appendere definitivamente scarpe e ginocchiere al chiodo è rimasto nel mondo della pallavolo con altri ruoli sempre in Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. E da questa stagione ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo, sarà il punto di unione tra squadra e staff tecnico oltre che i vertici societari.

“Sono molto felice – dice Alessandro Fei – di questo nuovo incarico che mi permetterà di stare sempre di più in un mondo, quello della pallavolo, da sempre mio. A Piacenza mi sento a casa, appena mi è stata fatta questa proposta ho accettato subito con grande gioia, un incarico che mi permetterà di stare sempre vicino alla rete. La società ogni anno alza l’asticella, gli obiettivi da raggiungere diventano sempre più importanti e la squadra è ben attrezzata per poterli raggiungere. La prossima stagione segnerà anche il debutto in Europa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, un obiettivo che la società si era data e che è stato raggiunto con grande soddisfazione da parte di tutti”.