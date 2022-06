Alla scoperta del cielo stellato: ad agosto quattro serate con il Gruppo Astrofili

Torna anche quest’anno nel mese di agosto “E…state tra le stelle”, manifestazione promossa dal del Gruppo Astrofili di Piacenza all’Osservatorio Astronomico situato a Lazzarello (Alta Val Tidone). Quattro serate, ogni venerdì – aperte a tutti senza prenotazione – per avvicinare le persone alle bellezze del cielo stellato; l’ingresso nell’area osservatorio sarà consentito a partire dalle ore 21 mentre le osservazioni astronomiche inizieranno dopo le 21.30.

“Tutte le attività – spiegano dal Gruppo Astrofili – si svolgeranno all’aperto, tuttavia sarà consigliato l’uso della mascherina e il distanziamento a scopo preventivo; per l’occasione saranno predisposte sedie per i partecipanti e all’esterno verrà montato all’esterno un maxi-schermo per consentire a tutti la visione in contemporanea degli oggetti astronomici man mano inquadrati dal telescopio principale posto in cupola e manovrato da un nostro operatore. Ciascun oggetto astronomico inquadrato verrà opportunamente commentato dai nostri esperti. Grazie alla presenza del maxi-schermo sarà anche possibile proiettare e commentare una serie di fotografie di oggetti astronomici ripresi in precedenza dai nostri astrofotografi”.

“Nel corso di ogni serata ci sarà un momento dedicato all’individuazione delle varie costellazioni visibili in cielo, con l’aiuto di un nostro esperto, munito di laser di puntamento. E per chi lo desidera sarà possibile, in prima serata, una breve visita accompagnata alla specola dove sono alloggiati i telescopi, purché i visitatori siano dotati di mascherina.

Si raccomanda particolarmente un abbigliamento adatto all’altitudine del luogo (circa 800 m). E’ gradita una libera offerta all’ingresso, destinata al mantenimento dell’area adibita a Osservatorio Astronomico. Per informazioni: www.astrofilipc.it.

Il Programma

Venerdì 5 agosto: osservazione in diretta su maxi-schermo della Luna (al primo quarto), del pianeta Saturno e di qualche oggetto del “cielo profondo” (in particolare ammassi globulari di stelle e nebulose planetarie). Individuazione a occhio nudo delle principali costellazioni estive grazie all’ausilio di un astrofilo esperto munito di laser di puntamento. Proiezione commentata su maxi-schermo di immagini astrofotografiche del cielo profondo, riprese ed elaborate in precedenza da astrofotografi.

Venerdì 12 agosto: Dalle ore 20 disponibile polenta con cinghiale o formaggio (in caso di annullamento per maltempo la polenta verrà riproposta venerdì 19 agosto). Tentativo di osservazione delle Perseidi, nonostante la presenza della Luna piena. Osservazione in diretta su maxi-schermo della Luna (piena) e del pianeta Saturno. Individuazione a occhio nudo delle principali costellazioni estive grazie all’ausilio di un astrofilo esperto munito di laser di puntamento. Proiezione commentata su maxi-schermo di immagini astrofotografiche del cielo profondo, riprese ed elaborate in precedenza da astrofotografi.

Venerdì 19 agosto: osservazione in diretta su maxi-schermo di qualche oggetto del “cielo profondo” (in particolare ammassi globulari di stelle e nebulose planetarie) e dei pianeti Saturno e Giove. Individuazione a occhio nudo delle principali costellazioni estive grazie all’ausilio di un astrofilo esperto munito di laser di puntamento. Proiezione commentata su maxi-schermo di immagini astrofotografiche del cielo profondo, riprese ed elaborate in precedenza da astrofotografi.

Venerdì 26 agosto: osservazione in diretta su maxi-schermo dei pianeti Giove e Saturno, e di qualche oggetto del “cielo profondo” (in particolare ammassi globulari di stelle e nebulose planetarie) Individuazione a occhio nudo delle principali costellazioni estive grazie all’ausilio di un astrofilo esperto munito di laser di puntamento. Proiezione commentata su maxi-schermo di immagini astrofotografiche del cielo profondo, riprese ed elaborate in precedenza da astrofotografi.