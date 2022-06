Allerta meteo per temporali nel pomeriggio e in serata

Per la giornata odierna, mercoledì 15 giugno, non si escludono temporali di forte intensità su tutta la regione. Lo fa sapere la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, che ha emesso un allerta, di colore giallo, che interessa anche il territorio piacentino.

I rovesci interesseranno in maniera principale i settori emiliani occidentali (e quindi la provincia di Piacenza) nel corso del pomeriggio sera, con possibili effetti e danni associati. Per giovedì 16 giugno non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento.