Alloggi Erp, disponibili gli elenchi provvisori delle domande ammesse e respinte

È online sul sito www.comune.piacenza.it, nonché pubblicata sull’Albo pretorio comunale e affissa in via XXIV Maggio 28, presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, la graduatoria provvisoria delle domande ammesse all’assegnazione degli alloggi Erp, con i relativi punteggi, così come l’elenco delle domande escluse con le rispettive motivazioni. Si tratta delle richieste presentate tra il 1° marzo e il 2 maggio 2022, in risposta al primo bando emanato quest’anno per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Come previsto dal bando, è garantito agli interessati un termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori per avanzare eventuali osservazioni, che saranno esaminate dall’apposita Commissione ai fini della formulazione della graduatoria finale. Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 5 luglio prossimo. Potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it (solo se inviate da altra casella di posta elettronica certificata), se necessario avvalendosi dell’assistenza per la compilazione e l’inoltro, fornita gratuitamente dai C.A.F. convenzionati col Comune di Piacenza. In alternativa, con posta raccomandata e ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in viale Beverora 57 – 29121 Piacenza, o con consegna a mano allo stesso ufficio, esclusivamente previo appuntamento da concordare allo 0523492162, il lunedì dalle ore 8.45 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.45 alle 12 e il giovedì dalle 8.45 alle 13.30, nonché dalle 15.30 alle 17.30.

La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata entro il 1° agosto prossimo e resterà valida sino a quando non entrerà in vigore quella successiva. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, contattando lo 0523492162 o lo 0523492169.