Alta cucina e solidarietà con “Una diga stellata”, il 13 luglio l’evento per l’hospice di Borgonovo

Ritorna dopo due anni di pausa “Una diga stellata”, la cena di beneficenza nata da un’idea di Giuseppe Gallesi, organizzatore di eventi e della chef stellata piacentina Isa Mazzocchi, che si svolge in un contesto mai pensato prima per ospitare una serata aperta al pubblico: la maestosa diga del Molato, situata in Alta Val Tidone, che con i suoi 55 metri di altezza rappresenta un vero e proprio monumento a cielo aperto. A beneficiare della generosità dei partecipanti, sarà l’associazione “Amici dell’Hospice” di Borgonovo Val Tidone (PC), una vera eccellenza sanitaria presente sul territorio, che opera a sostegno dei malati che necessitano di cure palliative.

La cena, che si terrà mercoledì 13 luglio alle ore 20.30, avrà un sapore tutto emiliano: insieme ad Isa Mazzocchi ci sarà anche Aurora Mazzucchelli, chef del ristorante “Casa Mazzucchelli” di Sasso Marconi (BO), che curerà la preparazione del dessert:

· L’Aperitivo “Garden Gastronomy” (una nuova firma gastronomica orientata al green elaborata da Veuve Clicquot: la versatilità dei vegetali incontra le Cuvée della Maison in un’evoluzione continua di gusto, consistenze e sapori)

· Oro di Piacenza, dal Po alla Valtidone (Storione e pomodoro)

· Lasagnetta “Sixthy” di funghi alla fermata della Diga con nocciole acerbe (Lasagnetta arrotolata come un vinile con funghi freschi e nocciole acerbe)

· La Di-Mora del vitello nel bosco (Controfiletto di vitello con dolceforte di more di gelso)

· Ravioli di ananas ripieni di ricotta Val Tidone, caviale di caffè Sidamo, uvetta e pinoli (dessert a cura di Aurora Mazzucchelli)

L’aperitivo sarà accompagnato dallo champagne Veuve Clicquot – Maison alla quale le chef sono legate in quanto appartenenti all’Atelier des Grandes Dames, un network nato nel 2016 per sostenere il talento femminile nell’alta ristorazione – mentre i piatti della cena saranno abbinati ai vini di Tenuta Colombarola e Cantina Le Fracce. Come la scorsa edizione, gli ospiti verranno accolti con l’aperitivo in piedi, per godersi il suggestivo tramonto sulla diga, mentre la cena seduta sarà coordinata da Luciano Spigaroli, patron de “Il Cavallino Bianco” di Polesine Parmense. La selezione musicale sarà a cura di Marco Fullone, di Radio Monte Carlo. A chiusura della serata sarà inoltre possibile degustare una selezione di sigari toscani offerti dagli “Amici del Toscano”.

La cena benefica è stata possibile grazie al Consorzio di Bonifica, che ha messo a disposizione la diga a titolo completamente gratuito. Si ringraziano inoltre Raccordi Forgiati e Allied International, aziende main sponsor e tutti gli altri partner, il cui contributo è stato prezioso e indispensabile per la realizzazione di questo evento. “Se la prima edizione è stata un successo, quest’anno abbiamo chiuso nel giro di poche settimane le prenotazioni”, commenta entusiasta Isa Mazzocchi. “Sono certa che sarà una serata indimenticabile. La Diga è un luogo davvero magico, un crocevia di energie e persone speciali: Giuseppe Gallesi che ha curato l’organizzazione in ogni minimo dettaglio, Luciano Spigaroli, insuperabile maestro di ricevimenti, Enrico Castelli che ha allestito la scenografia floreale e Aurora, la cui presenza ha dato una marcia in più alla parte gastronomica della cena.”