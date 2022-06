Anche il Comune di Piacenza alla commemorazione della battaglia di Solferino

Nel 163° anniversario della battaglia di Solferino e San Martino, il consigliere Sergio Pecorara ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Piacenza, alla cerimonia istituzionale di commemorazione dei Caduti. “Una celebrazione solenne e carica di emozione – sottolinea – per ricordare una pagina importante nella storia del nostro Paese qual è stata la seconda Guerra di Indipendenza e, al tempo stesso, riflettere sul valore della pace e sul sacrificio di chi ha perso la vita al fronte, rievocando le cronache del sanguinoso combattimento tra l’esercito austriaco e quello francese, che vide in prima linea anche i soldati piemontesi”.

Alla battaglia del 24 giugno 1859, che da entrambe le parti provocò migliaia di morti e dispersi, con oltre 20 mila feriti, si lega idealmente la nascita della Croce Rossa: tra i testimoni della violenza di quello scontro c’era infatti Henry Dunant, svizzero evangelico la cui pubblicazione, “Un ricordo di Solferino”, denunciando l’inadeguatezza dei soccorsi e la necessità di strutturare l’assistenza medica e umanitaria al di là degli schieramenti, scosse le coscienze di intellettuali e filantropi dell’epoca.

“Quanto avvenne a Solferino – commenta Sergio Pecorara – è ancora oggi un monito per le istituzioni e per la coscienza civile di ciascuno: essere presenti alla cerimonia significa avere consapevolezza del passato e rinnovare l’impegno collettivo affinché non accada mai più”.