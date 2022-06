Ancora in calo i nuovi contagi da Covid: -33,4% negli ultimi sette giorni

Scendono ancora, a Piacenza, i nuovi contagi da Covid19; l’ultimo report settimanale pubblicato dall’Azienda Usl di Piacenza (30 maggio – 5 giugno) segna un ulteriore -33,4% rispetto ai sette giorni precedenti. I nuovi casi sono 331.

La diminuzione dei contagi piacentina è più marcata: la media regionale è -20,6%, quella nazionale -17,1% e quella lombarda -18,3%. Se si analizzano i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso di incidenza locale (117 casi) è inferiore a quello lombardo (143), alla media emiliano-romagnola (190) e italiana (198).

I tamponi effettuati la scorsa settimana si sono ridotti, passando da 4948 a 4313, proprio in funzione del minor numero di casi. Scende anche la percentuale dei nuovi positivi rispetto al numero di test eseguiti (dal 10% al 7,7%). Continuano i monitoraggi periodici nelle Cra. Lo screening di questa settimana registra tre nuove diagnosi tra gli ospiti e una tra gli operatori. Per quanto riguarda le fasce d’età delle nuove diagnosi, l’incidenza scende per tutte le categorie. Il numero delle persone in isolamento passa da 777 a 578.

Un altro indicatore favorevole è quello che riguarda le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale: le richieste medie giornaliere scendono da 12 a 7,9, con 55 segnalazioni complessive (la settimana scorsa erano state 84).

La situazione della rete ospedaliera evidenzia un calo dei ricoveri ma un incremento degli accessi in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid, che sale da 2 a 4 ingressi al giorno. La media dei ricoveri è in calo: domenica 5 giugno erano 39. La media settimanale è 43.

In Terapia intensiva è ricoverato un paziente positivo. I decessi della settimana sono stati 7.