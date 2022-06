AperiVerde per discutere del futuro di piazza Cittadella con Eleonora Evi

Nota stampa Europa Verde Piacenza

Venerdì 3 giugno, a partire dalle 18 e 30 Europa Verde Piacenza è lieta di invitarvi all’Aperiverde in Piazza Cittadella (angolo via Cittadella), un aperitivo poco formale in compagnia della co-portavoce nazionale Eleonora Evi. “Grazie al servizio bar a cura di zio Bud, sarà una piacevole occasione per mangiare e bere qualcosa insieme ascoltando buona musica, ma anche per discutere del futuro sostenibile di Piacenza – spiegano i rappresentanti di Europa Verde -. La scelta di organizzare l’aperitivo in Piazza Cittadella, proprio negli spazi adiacenti all’ex stazione delle corriere, non è certo un caso: si tratta di un’area attualmente in condizioni di forte degrado, la cui riqualificazione energetica e funzionale rientra tra i principali obiettivi della coalizione”.

“Sappiamo tutti infatti che il parcheggio sotterraneo in Piazza Cittadella è, da ormai 10 anni, una delle grandi questioni urbanistiche irrisolte: un modello di parcheggio ormai superato in tutte le città europee, che comporterebbe grande congestione veicolare e ulteriore peggioramento della già pessima qualità dell’aria. Alternativa per Piacenza ritiene invece non più rinviabile una vera riqualificazione della Piazza Cittadella, una delle più antiche piazze della città, il cui affaccio su Palazzo Farnese merita di essere adeguatamente valorizzato, prima di tutto ristrutturando l’ex biglietteria dell’autostazione e conservando le alberature esistenti”.

“Ma come riqualificare l’area? In attuale stato di profondo degrado, la struttura esistente, se adeguatamente ripensata, potrebbe rappresentare uno spazio multifunzionale, idoneo a contenere locali per la promozione turistica del territorio piacentino, a due passi dai musei civici: con open space interno attrezzato a possibile sede di proiezione in loop di filmati sulle emergenze architettoniche e naturalistiche delle vallate, ma anche di periodiche esposizioni da parte dei fotografi locali e non. Mentre un bar, con accogliente gazebo esterno e affaccio sul Farnese, sarebbe luogo ideale per il ristoro di turisti e visitatori dei musei, ma anche potenziale centro attrattore di una clientela giovanile per la rivitalizzazione della piazza nelle ore serali, compatibilmente con la tutela della tranquillità dei residenti. Il tutto nell’ottica dell’impegno che da sempre vede protagonista Europa Verde per fermare ogni abbattimento e consumo di suolo, promuovendo al contrario un corretto recupero dell’esistente. Come detto, a farci compagnia ci sarà la nostra co-portavoce nazionale Eleonora Evi, europarlamentare italiana e membro del Gruppo politico dei Verdi/ALE al Parlamento europeo, attualmente al secondo mandato”.