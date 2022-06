Apre i battenti il nuovo negozio Max Factory a Rottofreno. 20 nuove assunzioni

Apre i battenti il nuovo punto vendita di Max Factory a Rottofreno, azienda subentrata a Mercatone Uno, nello spazio lungo la via Emilia Pavese. Per Max Factory, catena di megastore specializzata in fashion e home, è il 32esimo store del marchio in Italia, la terza presenza del gruppo all’interno della regione Emilia-Romagna e la seconda nella provincia di Piacenza.

L’annuncio dell’apertura era avvenuto un mese fa presso il Comune di Rottofreno con i nuovi proprietari e l’amministrazione. La nuova apertura di Max Factory nel comune di Rottofreno ha creato nuove possibilità di lavoro da parte del gruppo, in particolare 15 dipendenti ex Mercatone Uno sono stati riassorbiti e altre 20 nuove risorse sono state assunte per coprire le funzioni di addetti vendita e addetti alla cassa soprattutto all’interno del reparto fashion.

“Siamo fieri che questa nuova apertura di Max Factory a Rottofreno, a pochi chilometri da importanti città emiliane e lombarde, contribuisca al rilancio economico ed occupazionale della zona e fornisca un’offerta di qualità ad un prezzo competitivo. Tra le nostre priorità, quella di garantire ai clienti la possibilità di fare acquisti per soddisfare le diverse necessità della famiglia negli ambiti abbigliamento e home in un unico punto vendita. I nostri negozi si distinguono per l’ambiente accogliente, moderno e ordinato, dove gli spazi hanno un layout facilmente leggibile e sono sempre accuratamente riforniti”, commenta Stefano Giorgetti, Direttore Generale Max Factory.

“Con una superficie di 6mila mq, proveniente dall’acquisizione di uno dei punti vendita ex Mercatone Uno – si legge in una nota -, il nuovo megastore Max Factory risponde in maniera completa e puntuale alle esigenze della clientela grazie ad un’ampia offerta merceologica dal settore della casa a quello fashion, fino alla cura della persona, al pet, al bricolage e ai giocattoli. Una strategia che rispecchia il concetto di “one stop shot” e che vede la presenza in store di diversi brand. Il 45% dei marchi è Made in Italy come Agnelli, Tognana, Balllarini, Givova, Leone – per citarne alcuni – e il restante 55% di marchi di importazione con l’obiettivo di invertire i pesi nel prossimo futuro. Con tutti i brand Max Factory gode di un rapporto commerciale diretto, senza intermediari, che garantisce acquisti a prezzi vantaggiosi che l’azienda trasforma interamente in vantaggio economico per la clientela garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e continuità della presenza del prodotto all’interno della catena”.

“Lo store di Rottofreno, dotato di un ampio parcheggio con più di 600 posti, esprime il concept architettonico e decorativo ideato e proposto sin dal 2019 in maniera coerente per tutti i punti vendita. Il design degli ambienti interni ed esterni, combinato alla proposta dei numerosi brand, la presenza di light box che raccontano i look proposti da Max Factory nel settore fashion, si propone l’obiettivo di creare un’esperienza di shopping unica, razionale, soddisfacente e immediata, con un’attenzione particolare nei confronti del cliente a cui sono offerti i migliori prodotti al miglior prezzo. E proprio per rafforzare la fidelizzazione del cliente che Max Factory ha lanciato l’applicazione Max Friends, un programma fedeltà moderno presente in tutti i negozi del Gruppo che, attraverso la profilazione del consumatore, permette ai clienti di accumulare punti e accedere ad un catalogo di premi fedeltà”.