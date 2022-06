Arci Piacenza, Nicola Curtarelli nuovo presidente

Avvicendamento al vertice del comitato territoriale Arci di Piacenza: Nicola Curtarelli è il nuovo presidente pro-tempore, subentra ad Alessandro Fornasari che ha guidato ininterrottamente l’associazione per oltre vent’anni. È questo l’esito della riunione dei giorni scorsi del consiglio provinciale Arci, che da un lato ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Alessandro Fornasari – già autosospesosi alcune settimane fa – per motivi di trasparenza e correttezza istituzionale nei confronti del corpo associativo, alla luce del suo impegno politico e della sua candidatura alla carica di consigliere comunale nelle fila di Piacenza Coraggiosa, e dall’altro ha provveduto a indicare la nuova figura di presidente in Nicola Curtarelli.

“Ho accettato questa responsabilità – ha detto Curtarelli – con grande entusiasmo e consapevole del momento difficile che sta attraversando il mondo del terzo settore. Arci Piacenza un’associazione viva, plurale, impegnata nella difesa dei diritti e nella diffusione di una cultura libera, autonoma e indipendente. Per il futuro l’impegno è a migliorare l’organizzazione e la comunicazione, ma soprattutto vorremmo dare forza al contributo di tante e tanti giovani che si riconoscono oggi nei nostri valori e che hanno voglia di metterli in pratica animando associazioni e circoli: sentiamo la responsabilità di dare una risposta ai segnali di entusiasmo che riceviamo. A nome di tutto il direttivo ringrazio Alessandro, con cui nei mesi scorsi abbiamo costruito questo avvicendamento, per l’impegno e la passione con cui ha guidato il comitato negli anni della sua lunga presidenza, e siamo certi di potere contare sul suo contributo anche in futuro”.

Quella che si apre – rimarca Arci Piacenza – è comunque una fase di transizione verso il congresso del prossimo autunno, nella prospettiva del quale le attuali dimissioni di Alessandro Fornasari rappresentano un passaggio che anticipa di qualche mese una decisione che avrebbe comunque avuto luogo. Spetterà quindi al prossimo congresso la nomina del nuovo presidente che rimarrà in carica per i successivi quattro anni.