Per la piacentina sesto posto Allieve nell’ultima prova della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti – Si chiude con un bel piazzamento l’avventura delle “panterine” alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti in Trentino. La terza e ultima giornata di gare, andata in scena oggi, vedeva sia il VO2 Team Pink (in gara con le Juniores) sia il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (con Donne Esordienti e Allieve) partecipare alla suggestiva manifestazione tutta declinata al femminile.

Nella corsa che chiudeva il programma, quella per Allieve denominata Coppa Giudicarie Centrali a Preore di Tre Ville, top ten per la piacentina Arianna Giordani, sesta nella corsa che ha visto il guizzo allo sprint della padovana Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) e dove la piacentina ha corso con la maglia di campionessa regionale Emilia Romagna.

Dal canto suo, le “panterine” Juniores hanno chiuso nelle prime dieci della classifica finale della manifestazione: sesta la torinese Martina Sanfilippo, settima la faentina Valentina Zanzi, entrambe sul podio sabato nella cronometro di Baitoni di Bondone, mentre il successo finale è andato alla cremonese Federica Venturelli (Cicli Fiorin), vincitrice sia sabato a cronometro sia oggi nella corsa su strada.

Risultati

Allieve Preore: 1° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) 60 chilometri 200 metri in 1 ora 46 minuti 31 secondi, media 33,910 chilometri orari, 2° Antonia Betzinger (Nazionale tedesca), 3° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), 4° Susan Paset (Young Team Arcade) a 18 secondi, 5° Anita Baima (Cicli Fiorin), 6° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Magdalena Leis (Nazionale tedesca), 8° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 9° Greta Pighi (Cicli Fiorin), 10° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’).

Nella foto di Roberto Scottini, Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) protagonista in Trentino

Ufficio stampa VO2 Team Pink