Arresto cardiaco, a Piacenza convegno con i massimi esperti d’Italia

Arresto cardiaco: rischio, prevenzione e trattamento. Venerdì 10 giugno a Piacenza i massimi esperti italiani e internazionali si confronteranno sulle possibilità offerte dall’aritmologia ed elettrofisiologia. Ospite di rilievo della giornata è il professor Ramon Brugada che da anni collabora con Daniela Aschieri, direttore della Cardiologia e responsabile scientifico del congresso. A Girona l’esperto internazionale di morte improvvisa – scopritore della sindrome che porta il suo nome e che è causa di morte improvvisa – ha realizzato un progetto di defibrillazione precoce sul modello di quello creato a Piacenza da Progetto Vita.

L’evento si svolge all’auditorium Campus Crédit Agricole con inizio alle ore 9. La mattina si apre con una prima sessione dedicata ai nuovi fattori di rischio nella popolazione generale. Si prosegue, dalle 10 e 50, con le strategie di trattamento dell’arresto cardiaco nella popolazione generale. Alle 12 e 30 è in programma una lettura magistrale curata da Anmco, l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Alessandro Navazio, presentato da Gabriele Guardigli, relaziona su appropriatezza prescrittiva degli anticoagulanti orali diretti nella prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare. Nel pomeriggio i lavori riprendono alle 14 con un focus sulla prevenzione della morte improvvisa nei pazienti a rischio. Dalle 15 e 20 si parla invece di terapia ablativa delle tachicardie ventricolari. Si chiude, alle 16 e 45, con l’ultima sessione dedicata agli approcci diagnostici e terapeutici non convenzionali per le tachicardie ventricolari.

Tra i temi, di rilievo figura il lavoro fatto in questi anni con l’ablazione, che sarà illustrato da Luca Rossi, responsabile della Elettrofisiologia. L’attività, sostenuta dall’Azienda in termini di aggiornamento tecnologico, rappresenta una eccellenza e punto di riferimento nazionale.

L’evento è accreditato per le professioni sanitarie. Il comitato scientifico è composto dai cardiologi piacentini Rossi, Maria Sole Pisati, Guido Rusticali e Stefano Ferraro. La giornata di studio si avvale dei patrocini della Regione Emilia Romagna, l’Università di Parma e la sezione regionale Emilia Romagna dell’ANMCO. In particolare, la collaborazione con l’ateneo ducale – evidenzia la dottoressa Aschieri – è molto stretta, soprattutto con la scuola di specializzazione.