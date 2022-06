Arriva l’estate: 5 consigli su come proteggere i nostri animali domestici dalla stagione calda

L’estate è una stagione molto amata dall’uomo che non aspetta altro che andare in vacanza e godersi il mare, ma non è altrettanto piacevole per i nostri amici a 4 zampe, che soprattutto nelle zone dove si toccano temperature bollenti, soffrono molto il caldo. Ci sono diversi fattori in questa stagione che posso essere abbastanza pericolosi.

È importante ricordare che cani e gatti non sudando e la loro termoregolazione avviene tramite un sistema di “raffreddamento aria” che aiuta a ventilare tramite la continua emissione di aria le superfici umide del cavo orale e così garantirne la dispersione del calore. A causa di questo sono soggetti più facilmente a colpi di calore, soprattutto cani anziani, le razze brachicefale o gli animali obesi.

Perché l’estate può essere pericolosa per gli animali?

Oltre ad i colpi di calore dati dalle alte temperature l’estate porta tante altre incombenze ai nostri amici a 4 zampe, con l’arrivo del caldo aumentano le zanzare ed altri tipi di insetti che se entrano a contatto diretto con i nostri animali rischiano malattie come leishmaniosi.

Anche il territorio attorno a noi potrebbe essere una minaccia soprattutto se si abita in zone di campagna quando i semi delle graminacee seccano si formano i forasacchi che cadono e si disperdono ovunque. La loro superficie rugosa e la forma appuntita li rende molto pericolosi per i nostri amici, che possono lesionarsi cute o zampe, respirarli, o addirittura causare delle gravi otiti.

Possiamo fare molto con poco per aiutare i nostri amici a 4 zampe, su subito.news ci sono tanti cuccioli bisognosi d’amore che aspettano solo te.

Ma andiamo a vedere 5 consigli su come proteggere gli animali domestici in estate.

Evitare di portarli a spasso nelle ore più calde

Le passeggiate giornaliere sono fondamentali per i cani ma in estate bisogna scegliere le fasce orarie o i momenti della giornata più freschi, come la mattina presto, il tardo pomeriggio o la sera così da evitare colpi di calore improvvisi.

Ciotola con acqua sempre fresca

Prestare attenzione alla ciotola d’acqua è di vitale importanza, bisogna stare attenti che sia sempre fresca. Anche la ciotola del cibo deve essere sempre pulita ed evitare di lasciare residui di cibo che possano inacidirsi o annidarsi batteri.

Controllo post passeggiata

Come accennavamo prima i forasacchi sono pericolosi per i nostri amici quindi è sempre opportuno, dopo la passeggiata, controllare le zampe, soprattutto all’interno dei cuscinetti, le orecchie a maggior ragione se sono lunghe. E magari spazzolarli se a pelo lungo per far si che eventuali forasacchi rimasti impigliati cadano.

Non lasciare cani e gatti in macchina

Evitare di far fare lunghi tragitti in macchina se non ci sono le giuste condizioni e le giuste temperature, e assicurarsi di far scendere ogni qualvolta l’animale del veicolo.

Inoltre se avete intenzione di portare il cane al mare considerate che ci siano temperature favorevoli.

Fiale e collari antipulci

Sono fondamentali non solo in estate, se scegliete le fiale è importante ricordarsi la data di scadenza mensile per applicarle nuovamente, se invece usate il collare antipulci sarà protetto da pulci, zecche pappataci e zanzare per otto mesi.