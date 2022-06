Atletica 5 cerchi: Panni e Terzoni trionfano ai regionali di società

Grandi successi per l’Atletica 5 Cerchi ai campionati regionali di società di Ravenna: oro e argento per i due under 16 già protagonisti in questa stagione.

Nicola Panni primo anno categoria cadetti sale sul primo gradino del podio nel salto triplo con il primato personale di 11,94 m. Francesco Terzoni, chiamato nel salto in lungo, ottiene la seconda piazza con la straordinaria misura di 6,06 m superato di soli 5 centimetri da un atleta reggiano che ha saputo sfruttare al meglio una folata di vento oltre i 2 metri. La manifestazione era valida per il direttore tecnico regionale per determinare la formazione della rappresentativa regionale “Trofeo Pratizzoli” che andrà in scena il prossimo 19 giugno a Parma; unico piacentino convocato Nicola Panni, che domenica vestirà quindi i colori verde-nero dell’Emilia Romagna nel salto triplo Under 16.

Bella esperienza per gli allievi Alessandro Chiesa e Riccardo Davoli alla rappresentativa “XXXIX Brixia Meeting” a Bressanone, incontro tra rappresentative regionali under 18, con la presenza anche di 4 formazioni estere (la rappresentativa della Slovenia, le tedesche Bayern e Baden Wuertemberg e la svizzera del Canton Ticino). Unici piacentini convocati per indossare la maglia dell’Emilia Romagna hanno ben figurato in una manifestazione di carattere internazionale. Alessandro Chiesa e Riccardo Davoli, dopo aver vinto il titolo regionale allievi nel lancio del disco e nel salto con l’asta due settimane fa proprio sulla pista del Pino Dordoni, hanno ottenuto la convocazione regionale. Alessandro Chiesa, classe 2005, tra i migliori 5 discoboli italiani con la straordinaria misura di 48,79 m ottenuta a Modena il 7 maggio scorso, a Bressanone scaglia il disco da 1,5 kg a 47,38 m e ottiene la quinta piazza. Il coetaneo Riccardo Davoli impegnato nel salto con l’asta dove vanta 3, 80 m sale fino a quota 3,55 m ma le avverse condizioni meteo precludono misure migliori.

Ora i due atleti blu arancio in forza al Cus Parma prepareranno i Campionati italiani categoria allievi che si svolgeranno in una delle più belle piste italiane: l’Arena di Milano in questo weekend; Alessandro Chiesa non solo scenderà sulla pedana del lancio del disco, ma anche quella del peso avendo ottenuto il minimo con la misura di 14,14 m, mentre Riccardo Davoli sarà impegnato nel salto con l’asta.

In ambito assoluto Agata Gremi nel martello da 4 Kg, Edoardo Fontana nel salto con l’asta e Norberto Fontana nel giavellotto sono stati ammessi ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Rieti il prossimo 24-25-26 giugno: una formulazione tutta nuova per accedere ai campionati senza più i minimi di partecipazione, ma attraverso i primi undici della graduatoria indoor e outdoor 2022 e i primi 5 classificati al Challenge di Firenze tenutosi il 4 giugno.