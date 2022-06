Auto contro scooter in via XXI Aprile, 57enne finisce in ospedale. Incidente alla rotatoria di via XXI Aprile con via Legione Zanardi Landi. Probabilmente una mancata precedenza all’origine del sinistro avvenuto intorno alle ore 13 di lunedì 13 giugno con il coinvolgimento di un’auto e di uno scooter. Ad avere la peggio una 57enne, che era in sella alla due ruote, che a seguito dell’impatto è caduta rovinosamente sull’asfalto. La donna è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza: dopo essere stata medicata sul posto è stata trasportata con l’ambulanza al vicino Pronto Soccorso per accertamenti. Per effettuare i rilievi di legge e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale.