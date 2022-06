Ballottaggio, la comunità islamica incontra Tarasconi e Barbieri

Sabato, incontri separati della Comunità Islamica di Piacenza con i candidati sindaco in corsa al ballottaggio, Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri. Nella corsa alla guida della città, i candidati sindaco di Piacenza che si confronteranno alle urne domenica 26 giugno, la Comunità islamica piacentina organizza un incontro con i singoli candidati.

L’evento aperto, si terrà presso la sala blu della Comunità in via Caorsana 43 sabato 18 giugno (domani) a partire dalle ore 18 con l’intervento della candidata di centro sinistra, Katia Tarasconi; mentre alle 19 sarà il turno della candidata del centro destra, Patrizia Barbieri. Per lei sarà la prima volta alla moschea di Piacenza che in cinque anni non ha mai visitato.

A condurre l’incontro sarà il giornalista Giovanni Palisto.