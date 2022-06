Barbero, Bergonzoni, Lella Costa, Dix, Rubini, Morgan, Servillo, Capossela: parata di stelle a Veleia

Torna il Festival di teatro antico di Veleia, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini.

Il programma è stato presentato a palazzo Rota Pisaroni da Mario Magnelli, consigliere del cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Luca Groppi, consigliere del cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Antonio Vincini, Sindaco del Comune di Lugagnano, Paola Pedrazzini, Direttrice artistica del Festival di Teatro Antico di Veleia. Si è collegata in diretta video dall’area archeologica di Veleia, l’architetto Olimpia Barbieri, dirigente regionale Musei dell’Emilia Romagna.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, si terrà dal 30 giugno al 24 luglio, con un cartellone ancora più ricco delle edizioni precedenti. Si inizia appunto il 30 giugno, alle 21 e 30, con Alessandro Bergonzoni in ‘Aprimi cielo’, si prosegue il 3 luglio con Lella Costa e Jacopo Veneziani in ‘Cantami o musa’.

Il terzo evento, sempre alle 21 e 30, si terrà il 5 luglio con Eva Cantarella e Gioele Dix (‘Atene o Sparta?’), si prosegue il 7 luglio con Stefano Massini (‘Interviste impossibili nell’antica Veleia’), il 10 luglio con Frida Bollani Magoni e la partecipazione straordinaria di Sergio Rubini (concerto per piano e voce). Il 13 luglio l’area archeologica di Veleia ospita il concerto di Morgan in “Piano Solo – cosa rende un brano musicale un classico?”, il 15 sarà la volta di Toni Servillo in Il Fuoco Sapiente, mentre la tre giorni del 19, 20 e 21 luglio è stata affidata al progetto Fare Teatro e Bottega XNL, già anticipato nei giorni scorsi con Antigone, a cura di Marco Baliani.

Imperdibili anche gli ultimi due eventi della rassegna, entrambi dei graditi ritorni: il 23 luglio è la volta di Vinicio Capossela con Bestiario d’Amore, mentre il 24 chiude il professor Alessandro Barbero con L’imperatore Costantino.

“Ancora una volta nell’incanto dell’area archeologica di Veleia si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile del Festival di Teatro Antico e di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo – dice Paola Pedrazzini, direttrice artistica del Festival di Teatro Antico di Veleia -. Un’edizione speciale che ospiterà la prima nazionale di Antigone diretta da Marco Baliani, costruita all’interno di “Fare Teatro” della neonata Bottega XNL e artisti straordinari che scelgono Veleia come terreno di sperimentazione per progetti speciali, compiuti o in fase di studio (come Toni Servillo con i testi di Giuseppe Montesano e Stefano Massini con le interviste impossibili) o per incontri con altri artisti o studiosi provenienti da milieux culturali differenti, che accettano di abbandonare la loro “confort zone” per esporsi a contaminazioni, fidandosi (e li ringrazio per questa fiducia) di una proposta o di una suggestione culturale… Insieme per la prima volta in scena Lella Costa e Jacopo Veneziani per un’indagine sull’origine dell’Ispirazione, Gioele Dix ed Eva Cantarella con i linguaggi incrociati della storia e della narrazione teatrale; Frida Bollani Magoni e Sergio Rubini uniti da una particolare sensibilità nell’accostarsi alle note e ai versi poetici. Scava nei bestiari tardomedievali Vinicio Capossela in un concerto intimo e narrativo; si interroga sul significato di ‘classico’ Marco Castoldi/Morgan, l’attesissimo Alessandro Barbero ci porta con lui nella Roma tardo imperiale e Alessandro Bergonzoni, con un incontro, tiene a battesimo questa edizione del Festival in cui Teatro, Musica, Mito, Poesia sono in costante confronto con il genius loci di Veleia”.

PREVENDITA BIGLIETTI

Biglietti:

Per tutti gli spettacoli del Festival: Euro 10 posto numerato

Per l’incontro con Alessandro Bergonzoni: Euro 2 posto numerato

I biglietti possono essere acquistati:

– Presso la libreria Feltrinelli di Piacenza

In via Cavour 1 a Piacenza

Nei seguenti giorni e orari:

Da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

– On line sul sito www.veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana.

In caso di maltempo sulle pagine facebook e instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile:

– telefonare al numero: 324.9297592

Nei seguenti giorni e orari:

Da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30

Domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

– scrivere a: info@veleiateatro.com

PREMIO FESTIVAL DI TEATRO ANTICO DI VELEIA

VIII edizione

Il Premio dedicato ai protagonisti del Festival di Teatro Antico di Veleia sarà una preziosa litografia a tiratura limitata del Maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2022 del Festival.

Gianfranco Asveri

Annoverato dal Sole 24Ore tra i dieci pittori italiani emergenti, ha ottenuto consensi di pubblico e critica in numerose mostre personali in Italia e all’estero.

Dopo un periodo iniziale in cui si è espresso con un linguaggio figurativo tradizionale, a partire dagli anni Ottanta la sua pittura è approdata a un gesto più istintivo e personale, ricco di colore e di materia, vicino all’espressionismo dell’Art Brut. Rappresentante di uno stile pittorico fortemente istintuale ed emotivo, Asveri aggredisce la superficie con un gesto prepotente e primitivo, che lascia tuttavia convivere con altre matrici espressive meno percettibili, memoria di immagini artistiche.

Con un afflato profondo e vitale, la pittura di Asveri scaturisce dall’osservazione del reale a partire dagli animali che l’artista raccoglie e cura e con i quali vive sulle colline piacentine.