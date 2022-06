Barbieri lancia la carica ai candidati e volontari “Non lasciamo Piacenza nelle mani dei poteri forti”

“Si vota, si vince!” E’ il messaggio, forte e chiaro, lanciato quest’oggi da Patrizia Barbieri ai candidati della coalizione, volontari e collaboratori chiamati al Parco della Galleana, da diffondere nell’ultima settimana di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno. “Non possiamo lasciare la città nelle mani di poteri forti, di influenze romane e bolognesi che puntano a riappropriarsi del controllo di Piacenza. Noi siamo una forza libera, perché la nostra è la forza della gente, dei piacentini verso i quali ci mettiamo al servizio, come sempre”.

Una carica di adrenalina per gli oltre 150 partecipanti all’incontro, “che abbiamo voluto organizzare qui, in uno degli splendidi parchi della nostra città – dice il Sindaco – perché è proprio in mezzo alla gente, come siamo ogni giorno. La nostra visione di amministrazione della città è completamente diversa da quella dei nostri competitor: la tutela e la valorizzazione della persona sono per noi centrali. Abbiamo affrontato anni difficili e devastanti come comunità, ma insieme non abbiamo mai perso la speranza e la forza di rialzarci, di aiutare chi era ed è più in difficoltà e di guardare al futuro con testa, oltre che con cuore”.

L’incontro con i sostenitori al Parco della Galleana è stato uno dei tanti appuntamenti in cui è impegnata la candidata del centrodestra e forze civiche, che sta continuando ad attraversare la città, dalle periferie al centro alle frazioni per presentare le cose fatte e il programma per i prossimi 5 anni. Questa mattina, dopo aver incontrato i cittadini in centro e sul mercato bisettimanale, Patrizia Barbieri si è trasferita al mercato della Besurica. Dopo l’incontro al Parco della Galleana, il Sindaco ha partecipato all’incontro con la Comunità islamica per poi concludere la giornata alla festa del Corpus Domini.