Baseball, campionati giovanili al giro di boa: formazioni biancorosse a caccia di rivincita

I campionati giovanili di baseball sono giunti alla fase intermedia con i calendari prossimi alla chiusura dei gironi d’andata. Le uscite più recenti hanno riservato poche soddisfazioni per le squadre del Piacenza.

Detto del rinvio per pioggia di Sala Baganza- Piacenza Under 15 di sabato scorso, ci sono da registrare, nello stesso fine settimana, le battute d’arresto dell’Under 12 sabato al Montesissa contro lo Junior Parma (18-1) e dell’Under 14 domenica, sempre in casa, contro la Crocetta Parma (12-11). Se per i più giovani non c’è stata storia contro uno Junior fuori portata, l’Under 14 invece dal canto suo si è rassegnata solo ai supplementari dopo che gli innings regolamentari si erano chiusi sul 10-10 col recupero biancorosso giusto all’ultimo attacco. Martedì poi l’Under 12 è tornata in campo, a Reggio Emilia, nel recupero del match sospeso per pioggia qualche settimana fa. In vantaggio 8-6 a metà gara, i piacentini si sono fatti rimontare perdendo alla fine 13-8.

Le occasioni di rivincita arrivano nel prossimo turno che sarà per tutti al Montesissa: sabato alle 17 l’Under 12 contro i Parma Lions e domenica alle 10 l’Under 14 contro l’Oltretorrente Parma. Riposa invece l’Under 15.