Basket 3vs3, a Fiorenzuola torna il DKB con ospiti internazionali

Presentazione nella sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda per la quattordicesima edizione del “DKB”, il Darwin Knew Basketball, co-organizzato dallo staff dell’omonima associazione e dal Comune, e ormai diventato punto di riferimento per il territorio e gli appassionati dello streetball, il basket “3 contro 3”.

La manifestazione si svolgerà sull’arco di tre giornate, dalla serata di venerdì 1 luglio sino alle premiazioni – previste per la serata di domenica 3 luglio – dei vari tornei che si giocheranno nell’arco dell’evento. Il “DKB” è uno dei cinque tornei master – di livello più alto – inseriti nel circuito del basket 3×3 Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport: e proprio Estathé sarà il Title Sponsor dell’evento.

IL PROGRAMMA – Venerdì 1 luglio, dalle 18.45, piazzale Darwin – nato come punto di ritrovo per i ragazzi di Fiorenzuola d’Arda e diventato negli anni la casa del Darwin Knew Basketball – ospiterà “Stramlòn”, evento che coinvolgerà 24 diverse squadre fra bar, associazioni, negozi e aziende nel territorio di Parma e Piacenza. Durante l’evento saranno proposte dodici attività sportive, tra cui calcio balilla, bocce, ping pong, gara di tiro da tre punti e curling da tavolo: per il pubblico saranno presenti – come nelle giornate di sabato e domenica – stand di street food e beverage, allestiti da aziende del territorio fiorenzuolano. I tornei di basket entreranno nel vivo nella giornata di sabato 2 luglio, quando si disputeranno i tornei Open maschili e femminili, e le gare di qualificazione ai tornei dei Dilettanti, sempre in ambito maschile e femminile.

Le migliori squadre dei tornei Open accederanno ai tornei Master (inseriti nel circuito dei tornei 3×3, con l’assegnazione di premi in denaro da parte della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro) in calendario domenica 3 luglio insieme alle finali dei tornei dei Dilettanti. Ma l’ultima giornata del “DKB” sarà preceduta da una serata di show puro, quella di sabato 2 luglio, quando in piazzale Darwin, dalle 21, si giocheranno due contest spettacolari: il Three Point Contest, dedicato al tiro da tre punti, e il Dunk Contest, la gara delle schiacciate, tra le più note in Italia. Tra i partecipanti già annunciati dall’organizzazione dell’evento, alcuni tra i migliori dunker italiani, europei ed americani: special guests saranno il campione in carica Chris Staples, che tornerà al Dunk Contest dopo il successo conseguito nel 2019, e Jordan Southerland, a cui si aggiungeranno Miroslav Eletski e gli Space Jumpers (Marco Favretto e Salvo Caruso).

Un cast di dunker d’eccezione a cui si accompagnerà una giuria altrettanto prestigiosa, che tra i suoi vari componenti vedrà al suo interno il cestista Pietro Aradori (154 presenze con la Nazionale, vincitore di uno scudetto con Siena e campione d’Europa con la Virtus Bologna); Ari Geli, influencer spagnola che può vantare migliaia di followers sui social, e Andrea Pecchia, talentuosa ala della Vanoli Cremona. Lo show di sabato 2 luglio terminerà con il “Silent Disco”, che permetterà ai partecipanti di vivere la serata al ritmo di musica, pur in una “discoteca silenziosa”: il giorno seguente il “DKB” si concluderà con le finali dei tornei Master e Dilettanti e le rispettive premiazioni, il tutto accompagnato dalla musica del dj set.

Tra le altre iniziative inserite nel programma del “DKB”, nella giornata di sabato si terrà un’esibizione di baskin, una nuova attività sportiva caratterizzata da regole particolari, in grado di permettere a normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra.

LE DICHIARAZIONI DI SINDACO, ASSESSORI ED ORGANIZZATORI – La manifestazione è stata presentata dal sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; dagli assessori Massimiliano Morganti, Elena Grilli e Franco Brauner, e dall’associazione Darwin Knew Basketball, rappresentata in Municipio da Alessandro Verbini, Andrea Fanzini e Filippo Antozzi. “Per il nostro comune è un vero piacere sostenere questa iniziativa – ha spiegato il Sindaco -. In quattordici anni questa manifestazione e i ragazzi che la organizzano sono cresciuti notevolmente, tanto che ora grazie al Darwin Knew Basketball il nome di Fiorenzuola d’Arda è salito alla ribalta nazionale ed internazionale”.

“Tenevamo a sostenere l’iniziativa e presentarla in Municipio per ribadire la nostra adesione convinta – ha aggiunto l’Assessore allo Sport ed all’associazionismo, Massimiliano Morganti -. Dalle prime edizioni di consolidamento e crescita, questa quattordicesima è la più ambiziosa dalla fondazione dell’evento, vista l’organizzazione di tante attività e la presenza di numerose professionalità sportive di spicco”. “Vedo grande entusiasmo da parte dei nostri giovani per questo evento” – ha detto Franco Brauner, mentre Elena Grilli (Assessore alle Politiche Giovanili) ha espresso la propria soddisfazione “per l’organizzazione di tre giornate particolarmente ricche di iniziative, nel nome dello sport”.

“Sì, sarà un’edizione del “DKB” particolarmente ambiziosa e impegnativa, con la presenza di circa trecento giocatori – ha confermato Filippo Antozzi -, con questo evento vogliamo inoltre offrire un segnale forte di vicinanza ad un luogo di periferia come piazzale Darwin, fulcro della nostra attività”. “Tra le squadre professioniste presenti alla manifestazione saranno presenti

due quarti delle Nazionali spagnole e dominicane – ha spiegato Andrea Fanzini -. Il livello tecnico del torneo Open sarà alto, ma non dimentichiamo il torneo dei Dilettanti, per cui abbiamo ricevuto una risposta significativa, vista la presenza di oltre venti compagini: così come l’iniziativa, puramente in spirito ludico, di apertura del “DKB”, lo “Stramlon”. Speriamo inoltre che il Dunk contest possa mantenere fede ai grandi nomi che saranno presenti”. “Abbiamo svolto un consistente lavoro sull’aspetto dell’intrattenimento – ha infine dichiarato Alessandro Verbini -. Le serate di venerdì e domenica saranno ad ingresso gratuito, mentre per sabato sera abbiamo scelto un prodotto differente: il nostro obiettivo è quello di intrattenere i giovani della città attraverso iniziative che uniscano spettacolo e sport”.

Nella foto: la conferenza stampa di presentazione del Darwin Knew Basketball. Da sinistra l’assessore Franco Brauner; Alessandro Verbini; l’assessore Elena Grilli; il sindaco Romeo Gandolfi; l’assessore Massimiliano Morganti; Andrea Fanzini; Filippo Antozzi e il presidente del consiglio comunale, Federico Franchi.