Bersani “Occorre mettere un po’ di sinistra nell’amministrazione del comune”

“Mettere un po’ di sinistra in questa amministrazione, la gente deve percepire la gente questa svolta legata ai temi ambientali e sociali. Sono due temi legati”. Sono le parole di Pier Luigi Bersani che sabato 4 giugno ha partecipato all’iniziativa pubblica di campagna elettorale organizzata dalla lista “Piacenza Coraggiosa”. Un’intervista all’aperto, nella cornice inedita di Largo Bacciocchi, condotta dal direttore di Fanpage, il lodigiano Francesco Cancellato. Ad ascoltarlo anche la candidata del centrosinistra Katia Tarasconi.

“In tanti anni da amministratore ho imparato che – ha spiegato Bersani – un’amministrazione si giudica da due domande. La prima è la seguente: ho lasciato la città meglio di come l’ho trovata? La seconda è: ho fatto qualcosa, una cosa che non ci sia bisogno di spiegare perchè si vede? Credo che purtroppo a queste domande a Piacenza non si possa dare risposta positiva e per questo serve una rinfrescata a questa città. Sostengo Katia Tarasconi che ha un’energia e può dare questa rinfrescata. E in questa amministrazione serve un po’ di sinistra perchè la questione sociale è incombente, in questo bisogna mettere molta attenzione perchè sono temi che ci accompagneranno”.

E sulla stretta connessione tra temi sociali e ambientali, l’ex ministro ha aggiunto: “Questo riguarda largamente questioni nazionali, perché se fai un parco a verde nuovo ci vanno tutti, ma se devi fare un bonus per la casa devi ricordarti anche che c’è chi non c’è l’ha”. “Prima della pandemia e della guerra – ha ricordato Bersani – c’erano già le bolle speculative e i rincari dei prezzi delle materie prime ed energia, e non sto a dirvi come gli ultimi sviluppi internazionali abbiano aggravato il quadro”. Secondo Bersani una situazione destinata a peggiorare “se si incancrenisce la guerra e diventa di lunga durata, come alcuni dicono, perché chi parla lo fa con qualche interesse, e sicuramente si sta attrezzando e lo fa”. Molto pesanti gli effetti che possono ripercuotersi anche sulla dimensione locale: “Con un’escalation, il colpo all’economia iniziato con la crisi alimentare può diventare imponente, e causare anche una strutturata, disarticolazione dell’Europa. È un pronostico molto facile”. “La Polonia e gli stati baltici si sentiranno più protettti dagli Stati Uniti che Unione Europea, e gli altri sentiranno effetti asimmetrici”.