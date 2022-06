Bonus 200 euro: al patronato Cisl assistenza per fare la domanda

Arriva il bonus da 200 €, pensato per contrastare l’aumento dei prezzi e il caro energia, che verrà pagato una tantum, cioè una sola volta, e solo a chi – nel 2021 – ha avuto un reddito inferiore a 35.000€. Le modalità per riceverlo dipendono dalla categoria di destinatari a cui si fa riferimento e, in molti casi, non sono ancora state definite.

Per chi invece sa già come procedere, il patronato Inas è a disposizione per agevolare l’accesso al bonus: “Tra i beneficiari che dovranno sicuramente fare domanda – spiega Paola Martini, responsabile Inas Cisl a Piacenza – ci sono i lavoratori domestici titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con un reddito inferiore a 35.000 € nel 2021. Per loro abbiamo già aperto le preadesioni: in attesa che l’Inps attivi la procedura, nelle nostre sedi è già possibile compilare la richiesta, così la domanda verrà inviata automaticamente dai nostri operatori non appena l’ente previdenziale renderà disponibile la procedura. Vogliamo farci carico delle persone e dei loro bisogni, di fronte a una misura d’emergenza dedicata ai cittadini, per i quali il nostro supporto gratuito può rivelarsi fondamentale per affrontare l’iter di richiesta in modo corretto e senza preoccupazioni”.

Per avere supporto è possibile recarsi nelle sedi del patronato Inas Cisl a Piacenza, a Castelsangiovanni e a Fiorenzuola. Occorre prendere appuntamento al numero 800 948 888.