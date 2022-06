Borghetto e Ancarano, doppio incidente nel pomeriggio: due feriti

E’ di due persone ferite il bilancio di due distinti incidenti avvenuti nel pomeriggio del 1 giugno a Piacenza e Rivergaro.

Poco prima delle 16, in via Ferdinando di Borbone, nei pressi della via Emilia Parmense, nella frazione cittadina di Borghetto, per cause ancora da chiarire si sono scontrati un camioncino cassonato e una Nissan: a seguito dell’impatto, l’auto è finita con il retrotreno contro il muretto di un caseggiato. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca che ha condotto una delle persone coinvolte al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Intorno alle 17, un secondo incidente – che ha visto coinvolti un furgone e una vettura Hyundai – si è verificato lungo la Strada Statale 45 della Val Trebbia, all’altezza di via dei Borzoli, nella frazione di Ancarano di Sotto (Rivergaro). Ferito il conducente dell’auto, un sessantenne, soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Pontedellolio; dopo le prime cure, è stato condotto in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo a seguito del trauma cranico che avrebbe riportato. Illese le due persone a bordo del furgone. Sulla dinamica del sinistro sono al lavoro i carabinieri.