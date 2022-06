Vigili del fuoco di nuovo in azione nella giornata del 24 giugno: dopo l’intervento nel pomeriggio in via Fermi a Piacenza per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione, i pompieri hanno operato a Diolo di Lugagnano dove è andato a fuoco il porticato di un’abitazione. Sul posto due squadre arrivate da Piacenza e una dal distaccamento di Fiorenzuola, con due autopompe, altrettanti autobotte ed una campagnola 4×4.

Foto 3 di 3