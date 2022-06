Un abbraccio caloroso. Così si sono salutate in piazza Cavalli Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri, leali avversarie in una campagna elettorale combattuta fino all’ultimo minuto. “È la nuova sindaca di Piacenza e sono venuta a farle l’«in bocca al lupo» – ha detto Barbieri – se l’è meritato. Io penso di aver fatto tutto il possibile nel mio mandato ma adesso tocca a Katia. Resterò sicuramente in consiglio comunale e da parte mia ci sarà sempre un’opposizione costruttiva”.

“Penso che in campagna elettorale siamo riusciti a far capire quello che abbiamo fatto e quello che intendevamo fare, ma poi è sovrano l’elettore, e il responso delle urne è questo. Buon lavoro a Katia”.