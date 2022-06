Ad Asti, nella cornice di Piazza Statuto, è andato in scena in scena il “Tower Kings 3×3” di Basket, inserito nel circuito italiano Fip del 3×3. Ben cinque le formazioni che si sono date battaglia nella sezione paralimpica: Special Dream Team Piacenza, Asti A e Asti B, Selezione Piemonte A e Selezione B, queste ultime formate da giocatori di Alessandria e Torino.

Inizia bene il suo percorso il Dream Team, che supera Asti A per 9-5 nella prima partita (Bonacina 3 centri e Gazzola 4 centri i migliori realizzatori); nel secondo incontro ha invece la meglio selezione Piemonte A, che con un 7-5 riesce nelle battute finali a vincere sul terzetto di Piacenza, mentre la terza partita è di nuovo a favore del Dream Team che batte 10-6 Asti B (miglior realizzatori per la squadra di Fontana, sceso in campo come partner, Katia Kone con 4 centri e Rossi con 2 centri). Nell’ultimo match è però la selezione Piemonte B ad avere la meglio per 7-6 sui piacentini, che vedono così sfumare il secondo posto.

Grande divertimento e appuntamento al prossimo incontro a Tortona in C.so Garibaldi all’Armana Streetbasket per la seconda prova.