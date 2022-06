Bus, dal 6 giugno anche a Piacenza in vigore l’orario estivo

A partire da lunedì 6 giugno sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico di Piacenza sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica. A darne notizia Seta sul proprio sito internet.

Le variazioni apportate – viene spiegato – comporteranno una minore frequenza delle corse, che vengono rimodulate per adeguare il servizio alla riduzione dell’utenza. Per informazioni dettagliate sui nuovi orari gli utenti possono consultare le singole tabelle nella sezione “Linee” del sito e scaricare il libretto orario estivo. Si ricorda inoltre che per il solo servizio urbano di Piacenza dal 1° luglio al 31 agosto sarà in vigore l’orario ridotto per le linee 1-4-6-9-10-18-19.

Modifica di percorso per la linea 12 – Da lunedì 6 giugno, su indicazione di Tempi Agenzia, la linea urbana 12 non transita più all’interno del quartiere artigianale di fronte alla bretella della via Emilia a Montale, in entrambi i sensi di marcia. Di conseguenza vengono quindi omesse le fermate di Via Villani e via Cherchi.

Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple ed Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Orari e capienza in tempo reale” del sito. E’ inoltre sempre possibile contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta (840 000 216), attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19.