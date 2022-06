Caduta fatale dai gradoni sotto il ponte sul Po, muore un 62enne

Cade dai gradoni di cemento sotto al ponte stradale del fiume Po e muore. Forse una tragica fatalità quella avvenuta poco prima delle 20 di sabato 11 giugno in via del Pontiere a Piacenza, ma non è escluso neppure che si sia trattato di un gesto estremo.

Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di 62 anni, di nazionalità straniera, è precipitato su alcuni blocchi di cemento che sono situati lungo la riva piacentina del Fiume Po, poprio sulla verticale del ponte stradale che collega Piacenza a San Rocco al Porto (Lodi). A dare l’allarme alcuni parenti presenti, assieme stavano frequentando l’area verde sulla sponda piacentina del Grande Fiume. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del Pronto Soccorso cittadino: medico e infermiere, insieme al personale della Croce Rossa, hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il sessantenne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate: un trauma cranico, un trauma al bacino e agli arti inferiori.

Presenti sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine, con le volanti del 113 e la Polizia Locale. Per esaminare il corpo esanime del sessantenne, riverso a terra a pochi passi dalle acque del fiume, sono intervenuti i poliziotti della Scientifica della Questura di Piacenza.