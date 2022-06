Cade con il monopattino, bimbo di 3 anni in ospedale con l’eliambulanza

Stava giocando nei pressi di casa in località Centenaro di Ferriere con il suo monopattino (non elettrico) quando è caduto accidentalmente. L’incidente si è verificato nella serata di domenica 19 giugno e il bambino di 3 anni aveva riportato alcune escoriazioni ed ematomi. Sembrava non ci fosse nulla di preoccupante, così i genitori lo hanno medicato senza attivare i soccorsi. Dopo una notte passata senza problemi, nella mattinata di lunedì 20 giugno il bimbo ha manifestato ancora malessere, per questo la madre ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118 di Farini. Contestualmente è stata fatta decollare l’eliambulanza dall’Ospedale Maggiore di Parma. Dopo essere stato visitato dall’équipe medica dell’elisoccorso, il piccolo è stato trasportato all’Ospedale di Piacenza al reparto di Pediatria per accertamenti diagnostici: le sue condizioni non destano preoccupazione.